طرح الإعلان الدعائي لفيلم «برا المنهج» لـ عمرو سلامة

أطلقت شركة Lagoonie Film Production الإعلان الرسمي لفيلم برا المنهج للمخرج عمرو سلامة الذي كشف العديد من المفاجآت عن الأبطال المشاركين وأحداثه.

في الوقت الذي كشف فيه موقع مهرجان البحر الأحمر عن عرض برا المنهج في حفل الختام يوم 13 ديسمبر ووضع لافتة كامل العدد في العرض المخصص للجمهور في 14 ديسمبر.

الفيلم المقرر طرحه بجميع دور السينما في 15 ديسمبر، يبدأ إعلانه الرسمي بتعليق صوتي للنجم ماجد الكدواني يتحدث فيه عن الطفل النور المثالي فيما تكشف المشاهد المتلاحقة عكس ما يقوله، ليظهر الجانب الكوميدي للفيلم.

كما يظهر الطفل عمر شريف في الإعلان مرتديا أزياء متنوعة ما بين الثمانينات والعَصر الفرعوني والعصر الإسلامي ما يشير إلى وجود أحداث في أزمنة مختلفة، كما فاجأ الإعلان الجمهور بتواجد كل من على قاسم وأحمد أمين دون توضيح الأدوار التي يؤدونها، كما يكشف عن ديكورات مبهرة بصريًا لعصر الفراعنة ومعارك حربية ويختتم الإعلان بغناء روبي.

وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة لدى في هاشتاج #مين_الشبح والذي ظهر مع نشر البوستر التشويقي، قبل أن يُطلق البوستر الرسمي والذي أجاب على سؤال الهاشتاج بعدما ظهر النجم ماجد الكدواني وهو يحمل قناع شبح، فيما يرتدي الطفل عمر شريف مريلة المدرسة ويمسك بلوليتا فيما يظهر في الخلفية بيت أشباح.

برا المنهج دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني والطفل عمر شريف بالاشتراك مع ضيوف الشرف النجمة روبي وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) وتوزيع داخلي دولار فيلم والتوزيع بدول الخليج أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

Lagoonie Film Production هى شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017 وتسعى من خلالها لتطوير صناعة السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات عالمية ذات أفكار مختلفة عن السائد، تضع من خلالها الصناعة العربية على الخريطة الدولية.

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