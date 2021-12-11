السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاثوليك مصر يحتفلون بالعامودي والعجمي وبطريرك الأرمن

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل كنيسة الروم الملكيين، برئاسة المطران جورج بكر، اليوم، بحلول السبت التاسع والعشرون بعد العنصرة والإنجيل الثاني عشر بعد الصليب، إضافة إلى تذكار القديس دانيال العمودي.

ولد دانيال سنة 409 في مقاطعة الفارت الأعلى وانتحل الحياة الرهبانية صغيرًا، ثم جاء إلى القديس سمعان العمودي، فباركه هذا البار وحثّه على السير قدماً في سبيل الزهد. وفي سنة 451، نسك بالقرب من القسطنطينيّة في معبد للأصنام متهدّم، ثم من سنة 460 إلى حين وفاته بالرب عاش على عمود. 

ورقاه البطريرك جناديوس (458-471) إلى درجة الكهنوت. وانتشر صيت قداسته، حتى أن الإمبراطور نفسه كان يقصده ليسأله الصلاة لأجله، وانتقل إلى الحياة الأبدية يوم السبت في مثل هذا اليوم من سنة 493.

بينما تحتفل الكنيسة المارونية برئاسة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر بحلول السبت من أسبوع مولد يوحنّا، هذا وتحتفل الكنيسة اللاتينية برئاسة المُطران كلاوديو لوراتي بحلول السبت الثاني من زمن المجَئ وتذكار اختياري للقدّيس البابا داماسُس الأوّل.

كما تحتفل الكنيسة الكلدانية بحلول السبت الثاني من البشارة، وكذا تحتفل الكنيسة السريانية بعيد القديس دانيال العاموديّ المعترف، وتحتفل الكنائس الكاثوليكية والغربية خلال الفترة الحالية بصوم الميلاد المجيد.

اللاتين أعضاء الكنيسة اللاتينية أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية المارونية

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