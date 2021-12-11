تفاصيل مطاردة بوليسية انتهت بمصرع تاجر مخدرات فى مركز دكرنس

انتهت اليوم السبت، مطاردة بين رجال الشرطة وتاجر مخدرات، بقيام الأخير بالقفز من أحد الطوابق العلوية، وذلك في مركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، وقد عثر بحوزته على جوال مخدرات، وقد تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز دكرنس، بوفاة تاجر مخدرات أثناء إلقاء القبض عليه، وكشفت التحريات والفحص، أنه أثناء تنفيذ ضبط وإحضار مطلوب ومتهم فى عدد من القضايا، تم إعداد مأمورية لضبطه بمكان اختبائه، وبعد شعوره باقتراب الأفراد وضباط المباحث، حاول الهروب من المنزل بالقفز من الدور الثاني العلوي، فلقي مصرعه على الفور، بعد سقوطه على الأرض، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وتبين أن الوفاة نتيجة كسور فى مناطق متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وبالفحص تبين أنه صادر ضده عدد من الأحكام بالسجن فى عدد من القضايا ، وبتفتيش منزله عثر على كمية من نبات البانجو المخدر داخل جوال كان بحوزته ، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.