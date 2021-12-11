25 مظاهرة ضد فرض لقاحات كورونا إجباريا بالنمسا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مجددا اليوم السبت خروج 25 تظاهرة جديدة ضد فرض لقاحات كورونا إجباريا في البلاد اعتبارا من فبراير المقبل.

وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم إنها تلقت 32 طلبا لتنظيم مظاهرات وقد تم رفض 7 طلبات منها.

وأشار البيان إلى أن المظاهرات انطلقت من ميدان "هيلدن" بوسط فيينا أمام مقري رئاسة الجمهورية والمستشارية، لافتا إلى أن عملية الحشد كان يقوم بها حزب الحرية اليميني برئاسة هيربرت كيكل والذي قاد المظاهرات.

وذكر البيان أنه يشارك في المظاهرات نحو 40 ألف شخص وأن الشرطة تؤمن هذه المظاهرات بنشر 1400 ضابط إضافي بالإضافة إلى القوات الخاصة بخدمة الأمن وحماية الممتلكات ويضاف اليهم قوات مكافحة الشغب والإرهاب من الأمن الوطني.

يشار إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات "لا للتلقيح الإجباري" و"ارفعوا أيديكم عن أطفالنا" كما طالبوا باستقالة الحكومة.