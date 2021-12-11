السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

ختام معرض مدينتي الأول للكتاب.. إقبال كبير وفعاليات متميزة لمختلف الأعمار وكتب بأسعار مناسبة (فيديو)

معرض مدينتي الأول
معرض مدينتي الأول للكتاب

اختُتمت أمس الجمعة فعاليات معرض مدينتي الأول للكتاب ، والذي انطلق بداية من ٣٠ نوفمبر الماضي في سنترال بارك مدينتي برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى .وشهد معرض مدينتي للكتاب إقبالا كثيفا من سكان المدينة والزوار لتفقد أجنحة دور النشر المختلفة،  والتي وصل عددها إلى أكثر من ٤٠ دار نشر ، وتعرض آلاف الكتب بأسعار مناسبة من مختلف فروع الثقافة والعلوم والمعرفة . 

معرض مدينتي الأول للكتاب

وشهدت أروقة معرض مدينتي للكتاب عددا من الفعاليات اليومية لمختلف الأعمار،  منها أنشطة للأطفال،  وعروض فنية متنوعة ، بالإضافة إلى ندوات ثقافية وحفلات توقيع كتب وحوارات مفتوحة مع كبار المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي . وأشاد الزوار بتنوع فعاليات معرض مدينتي للكتاب ، وأبدوا اهتماماً كبيراً بحضور الفعاليات اليومية المقامة على هامش المعرض .

معرض مدينتي الأول للكتاب

يذكر أن المعرض افتتحه الدكتور هيثم الحاج ، رئيس الهيئة المصرية العامة، ومنى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة  طلعت مصطفي، وفاتن زين الرئيس التنفيذي لشركة نيو دايمنشنز،  ودكتور وسيم السيسي عالم المصريات، واسلام عبدالوهاب، مدير معرض مدينتي للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين. وقدم حفل الافتتاح الإعلامية هبة الجارحي.

معرض مدينتي الأول للكتاب

وقال الدكتور هيثم الحاج ان المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتي ضمن خطط التوسع فى اقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة ، وأضاف انه خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة.

معرض مدينتي الأول للكتاب

وصرحت منى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري لطلعت مصطفى أن معرض مدينتي للكتاب يؤكد اهتمامنا بالمسئولية المجتمعية. وأضافت أن إقامة معرض مدينتي الأول للكتاب تأتي ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، والذي يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها المختلفة من أجل تحقيق الاستدامة.

معرض مدينتي الأول للكتاب

من جانبها أكدت فاتن زين المدير التنفيذي لشركة نيو دايمنشنز أن المعرض شهد إقبالا كبيرًا من الجمهور بمختلف فئاته، قالت: إن المعرض حقق أكثر من المتوقع، ولا نقول أننا اختتمنا بالمعرض بل للتو بدأنا .

معرض مدينتي الأول للكتاب

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