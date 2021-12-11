حماية المستهلك: ضبط 1500 جهاز طبي مغشوش في الصيدليات

شن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، حربا جديدة ضد بيع الأجهزة الطبية المنزلية مجهولة المصدر، مثل أجهزة قياس السكر والضغط وأجهزة الأوكسجين، بسبب ما كشفه الجهاز من بيع وتداول أجهزة طبية هامة في الصيدليات وأسواق ومحال الأدوات الطبية مجهولة وغير مدون عليها أية بيانات عن المنشأة المصنعة لها.

وكشف «حسام الدين»، أن الجهاز شن 212 حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والصيدليات، حيث تمكنت الحملات من ضبط 1500 جهاز طبي مجهول ما بين «قياس سكر وضغط وأوكسجين وأجهزة تنفس صناعي»، فضلا عن ضبط كميات كبيرة مدون عليها بيانات بلغات أجنبية عبر ملصقات توحي للمواطن أنها أجهزة يابانية أو ألمانية المنشأ مما يعد خداع للمستهلكين وغش تجاري يعاقب عليه القانون.

وأوضح، أن الأجهزة تباع في كبرى الصيدليات بما يضر صحة المستهلكين، كما أن منها أجهزة قد تؤدي إلى وفاة المريض باعتبارها تصدر بيانات خاطئة عند قراءة حالة المريض تضطره لأخذ أدوية خاطئة بناءا على قراء خاطئة من الأجهزة.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أنه يخوض حربا من أجل تطهير السوق بالكامل من أي سلعة رديئة أو السلع غير مدون عليها بيانات التصنيع الصحيحة لها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحظر ومنع تداول أي سلع رديئة في الأسواق، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التي لا تلتزم بالبيانات التي حددها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في المواد رقم «3 و4 و5 و6» هي خداع للمستهلكين.