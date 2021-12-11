السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مزقها بـ3 طعنات.. زوج يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بأوسيم

طعن
طعن

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة قتل زوج لزوجته بعدة طعنات بمدينة أوسيم لخلافات بينهما وادعاء المتهم شكه في سلوكها، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على المتهم. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أهالي مدينة أوسيم بمقتل ربة منزل، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذى وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابساتها.

 أشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن الجريمة وقعت داخل منزل الزوجية بمنطقة بشتيل في أوسيم. 

وانتقلت قوة أمنية يقودها المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، وتبين من خلال الفحص مقتل ربة منزل 40 سنة بـ3 طعنات بالصدر، كما تم الاستماع إلى أقوال والدة المجني عليها ونجلها، اللذين قررا أن الزوج 41 عامًا، «يحمل جنسية إحدى الدول» هو مرتكب الواقعة.

زوج جسد زوجته اوسيم الجيزة مدينة أوسيم

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