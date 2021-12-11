ضبط كميات من أحجار الذهب ومخدر البانجو بحوزة 3 أشخاص فى مرسى علم

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، من ضبط سوادني الجنسية و2 مصريين، بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب، وكمية من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية ومبلغ مالى، خلال حملة أمنية بالمناطق الجبلية في مرسى علم.

كان ورد اخطار للواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد ترأس المقدم محمود زمرم، رئيس مباحث مرسي علم، حملة امنية شارك فيها الرائد يحيى الشعار، معاون مباحث القسم بأحد مناطق التنقيب عن الذهب بمرسي علم .

وتبين أن الحملة أسفرت عن ضبط 3أشخاص بحوزتهم كميات من احجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب يبلغ وزنها طن تقريبا، وكمية من نبات البانجو المخدر تقدر بربع كيلوا وعدد واحد بندقية آلية ومبلغ مالى حوالي 24 الف جنيه

وتبين أن المتهمين أحدهم يحمل الجنسية السودانية والاخران مصريان و اعترفوا بحيازتهم المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.