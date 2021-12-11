السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كميات من أحجار الذهب ومخدر البانجو بحوزة 3 أشخاص فى مرسى علم

الامن
الامن

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، من ضبط سوادني الجنسية و2 مصريين، بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب، وكمية من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية ومبلغ مالى، خلال حملة أمنية بالمناطق الجبلية في مرسى علم. 

كان ورد اخطار للواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد ترأس المقدم محمود زمرم، رئيس مباحث مرسي علم، حملة امنية شارك فيها الرائد يحيى الشعار، معاون مباحث القسم بأحد مناطق التنقيب عن الذهب بمرسي علم .

 وتبين أن الحملة أسفرت عن ضبط 3أشخاص بحوزتهم كميات من احجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب يبلغ وزنها طن تقريبا، وكمية من نبات البانجو المخدر تقدر بربع كيلوا وعدد واحد بندقية آلية ومبلغ مالى حوالي 24 الف جنيه

 وتبين أن المتهمين أحدهم يحمل الجنسية السودانية والاخران مصريان و اعترفوا بحيازتهم المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

معاون مباحث النيابة العامة المناطق الجبلية مضبوطات السودانية بندقية آلية التحقيقات تحرير محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

الرئيس السيسى يوجه بإخراج قمة المناخ بما يعكس تقدم مصر فى مجال البيئة

صديق ضحايا حادث الشيخ زايد: «جسمهم مكنش فيه حتة سليمة» (فيديو)

انفراد.. عقود «شاليهات» برأس سدر.. الدعوى الثانية من ابنة الفنان «رشوان توفيق»

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية