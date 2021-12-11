إسكان النواب: محافظة مطروح تشهد طفرة كبيرة في المشروعات القومية العملاقة

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان خلال تفقد اللجنة برئاسة النائب سعد حمودة لمدينة العلمين والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على الأرض أنه يوجد إنجاز حقيقى لم يسبق له مثيل على أرض الواقع، مشيداً بالجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات القومية فى قطاعات، الطرق ومنظومة النقل، والصحة والتعليم، والمدن الذكية، مشيراً إلى أن مدينة العلمين الجديدة نموذج فريد للمدن الذكية ذات الطراز العالمي فى التصميم، وهى واحدة ضمن مجموعة مدن ذكية يتم تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية بما يعود على قطاع الثروة العقارية بطفرة كبيرة.

وقال النائب أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم، إن محافظة مطروح تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات التى تهدف لكي يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد نظمت جولة تفقدية لمحافظة مطروح لمطالب أهالي التجمعات القروية بمدينة سيدى عبد الرحمن، والمتعلقة بالمخططات الاستراتيجية، والتعرف على المشكلات التي تواجههم.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عماد سعد حمودة ، أن السلطة التنفيذية تعمل على إعادة تخطيط المنطقة الغربية بما يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تجمعات سكنية مخططة تتمتع بكافة المرافق والخدمات وفى نفس الوقت للقضاء على العشوائيات.

كما أعلن نواب لجنة الإسكان خلال لقائهم بالأهالي، الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بتوفير أماكن مخططة وتجمعات سكنية مؤهلة للسكن، وذلك فى ضوء خطة الدولة لتوفير سكن بديل وآمن وحياة كريمة للمواطنين.