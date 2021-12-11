السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أحدهم هدد بالانتحار».. رجال في حياة شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

مازالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تتصدر تريند جوجل بعد خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، إذ حدثت بينهما العديد من المشاكل والتسريبات، إلا أن "حبيب" لم يكن الرجل الأول في حياة شيرين.

"مدحت خميس"

تعرفت شيرين في بداية حياتها على موزع الموسيقي مدحت خميس، وذلك في 2003، بعد نجاح ألبومها الأول، ارتبطت به في بدايتها الفنية لتتخلص من إلحاحه خصوصًا أنه كان يهدد بالانتحار في حال عدم استجابتها له، وكان يدعي أنه سيضع يده في الزجاج لقطع شرايينه ليتخلص من حياته لو لم توافق على الارتباط به، وبالفعل تم الارتباط ولكنها لم تكن سعيدة معه وندمت على ذلك وقامت بعملية إجهاض لأنها لم تكن ترغب في أن تنجب منه، وانتهى الأمر بالانفصال.

"مدير أعمالها"

هدنة عاطفية أخذتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد انفصالها عن مدير أعمالها، والذي ارتبطت به بعد انفصالها عن "خميس"، ولكن انتهى كل شيء في عام 2004 في حفلها بمارينا، والذي أعلنت فيه الانفصال علنًا.

"أحمد الغزالي"

استمرت شيرين لمدة عامين بدون زواج أو ارتباط حتى تم خطبتها على رجل الأعمال أحمد غزالي، ولكن سرعان ما انفصل الثنائي بسبب عدم التفاهم.

"محمد مصطفى"

تزوجت شيرين عبدالوهاب، بعدها من الموزع الموسيقى محمد مصطفى، وعاشا قصة حب كبيرة وأنجبت منه ابنتيها، وبعدها أرادت شيرين أن تأخذ هدنة من العلاقة بينهما وانفصلا، وفكرت في العودة له بواسطة محمد هنيدي، إلا أن ماتش الزمالك حال بينهما، وبسبب خسارة الزمالك أغلق هاتفه ولم يرد على أحد ولم يعودا.

"حسام حبيب"

في 2018 أعلنت شيرين زواجها من الفنان حسام حبيب، وجمع الثنائي قصة حب كبيرة، وظهرا سويًا في الكثير من الحفلات والأغاني، حتى حدث تسريب لمكالمة لوالد حسام حبيب، والتي أوضحت حجم الخلافات بينهم وانتشرت شائعات عن انفصالهم، حتى ظهرت شيرين وأعلنت انفصالهما رسميًا.

موسيقى الزمالك شيرين عبد الوهاب ماتش الزمالك الفنانة شيرين محمد مصطفى عملية إجهاض

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