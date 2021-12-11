«انفراد».. أوراق الدعوى المدنية المُقامة من نجلة الفنان رشوان توفيق

حصلت «الدستور» على أوراق الدعوى المدنية الُمقامة من نجلة الفنان القدير رشوان توفيق، المطالبة فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها، والمؤجلة للنظر بجلسة 25 ديسمبر المقبل؛ للإعلان بالدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد.

وأقامت آية الله رشوان توفيق محمد، دعوى إلغاء توكيلين ضد والدها الفنان رشوان توفيق، ووزير العدل، ورئيس مكتب شهر عقاري نادي الصيد، بصفتهما.

وجاء في موضوع الدعوى التي حملت رقم 2977 لسنة 2012 مدني جنوب، أنها تطالب بإلغاء التوكيلين أرقام « 8007 حرف ب؛ لسنة 2009 توكيل رسمي شامل عام وبنوك مكتب توثيق نادي الصيد، والتوكيل رقم 4639 حرف ب لسنة 2014 توكيل رسمي شامل عام وبنوك مكتب توثيق نادي الصيد».

وجاء في موضوع الدعوى أنه: «بتاريخ 27 أكتوبر 2009، حررت الطالبة للمعلن إليه توكيل رسمي شامل عام وبنوك، وفي 2014 حررت توكيلا آخر، وحيث أن التوكيلين قد اشتملا على عبارة لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، وحيث إن الطالبة ترغب في إنهاء التوكيلين الصادرين للمعلن إليه إعمالًا لنص المادة 715 /1 من القانون المدني، فقد قامت الطالبة، بتوجيه إنذار رسمي على يد مُحضر يحمل رقم 16666 والمُعلن بتاريخ 19 سبتمبر 2021 قلم محضري قصر النيل، تنذر فيه بضرورة الحضور أمام مكتب الشهر عقاري نادي الصيد، لإلغاء التوكيلات موضوع الدعوى، إلا أن المُعلن إليه لم يمتثل بالحضور ولم يحرك ساكنًا، فلم تجد الطالبة سوى الاعتصام بالقضاء بغية القضاء لها بإلغاء التوكيلين موضوع الدعوى.

واستندت الدعوى على نص المادة 699 من القانون المدني على أنه: الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

كما نصت المادة 715 /1 من ذات القانون على أنه: يجوز للوكيل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كان الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا، بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

وقال الدكتور مجدى مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، في تصريحات له، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلًا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" فى حديثه قائلًا «إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها"».

ورق القضية (خاص)

أوراق الدعوى

أوراق الدعوى

أوراق الدعوى

أوراق الدعوى

أوراق الدعوى

أوراق الدعوى