كبله زوج عمته.. الأمن يكشف لغز فيديو تقييد شاب بسلاسل فى سوهاج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن قيام أحد الأشخاص في سوهاج، بتقييد شخص بسلسلة حديدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً ظهور شخص مقيد بسلسلة حديدية، وظهور آخر متحدثاً بأن الشخص المقيد "مريض نفسي" ويقوم بإيذاء المارة وإتلاف السيارات ونوافذ المنازل، وأنه قام بمساعدة الأهالي بتقييده منعاً لأفعاله.

وبالفحص تبين أن الشخص المقيد عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، وأن الشخص الذي قام بتكبيله زوج عمته ومقيم بذات العنوان.

باستدعاء الأخير قرر بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو، وأبدى رغبته والأهالي بإيداعه بإحدى المصحات النفسية، وقد تم تنفيذ رغبته وإيداعه بإحدى المستشفيات المختصة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.