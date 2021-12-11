السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص 773 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

ففى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالى (15) متهما بمضبوطات بلغت (510  كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (239919) مخالفة مرورية متنوعة.

 أبرزها (38177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7156 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (255 سيارة – 68 دراجة نارية).

 وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (22305) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (193) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (951) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (1) منهم، وفحص (773) مركبة تبين مخالفة (36) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4249) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (238) سائق منهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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