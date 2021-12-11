السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: ضبط 539 قضية في مجال حماية الثروة السمكية خلال أسبوع

قضية في مجال حماية
قضية في مجال حماية الثروة السمكية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية - بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

نجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (539) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1407) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(157) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف (التعدي بالردم)، و(199) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و(57) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين (674) لنش سياحي.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا تم ضبط  (6718) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1556) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (8698) أرجيلة، وغلق (6106) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (58946) شخص لعدم ارتداءهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (58720) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (226) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

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