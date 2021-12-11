السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«القادرية المسكانية»: التصوف في إفريقيا يواجه حربًا شرسة (صور)

القادرية المسكانية
القادرية المسكانية بمالى

نظمت الطريقة القادرية المسكانيّة، السبت، ندوة دينية شارك فيها عدد كبير من مريدها وأتباعها فى دولة مالى، حيث ناقش علماء وشيوخ الطريقة الدور الواجب على أهل التصوف فى مالي وقارة إفريقيا بصفة عامة، بسبب المضايقات التى يتعرض لها أتباع الطريقة القادرية فى العديد من دول القارة، الأمر الذي جعل الطريقة المَسكانية تحمل على عاتقها رسالة الدفاع عن التصوف والوقوف ضد التيارات المتطرفة فكريًا. 

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قال شيخ الطريقة القادرية المَسكانية بمالي إن التصوف يواجهة أزمة كبيرة وحرباً شرسة فى القارة الإفريقية، تتلخص فى قيام اتباع التيارات المتشددة بنشر أفكارهم بين الناس، الأمر الذى كان سبباً رئيساً فى تشويه صورة التصوف والصوفية فى عدد كبير من الدول الإفريقية، لذلك وجب على الزوايا الصوفية فى قارة إفريقيا أن تتحمل المسئولية وتقوم بدورها على أكمل وجه.

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وطالب المَسكاني أتباع ومريدي الطريقة القادرية المسكانية بدولة مالى، بنشر منهجهم الصوفى بين الناس دون أى خوف لأن ذلك من شأنه نشر الفكر الإسلامى الوسطى بين الجميع والقضاء على الفكر المتشدد الذى تحاول التيارات والجماعات نشره بين الناس.

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القادرية المسكانية التصوف أفريقيا يواجه حربا شرسة التيارات المتطرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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