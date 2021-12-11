السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: ضبط 2342 قضية في مجال التهرب الضريبي

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في، مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط (2342) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة - جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين)، بمبالغ مالية بلغت (4٫059٫294٫837) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9٫293٫391) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (30) قضية في مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام - الاحتيالات المصرفية - غسل الأموال - الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (170٫722٫618 مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (2) واقعة متنوعة، وضبط (1466) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

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