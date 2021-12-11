«الصحة» تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في أسوان غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 12 و13 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية بمحافظة أسوان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال و الباطنة - الأنف والأذن، العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ومن جهته، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 13، و14 ديسمبر بمناطق منشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والشيخ الشاذلي - حماصة وأبوغصن مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وبلة المستجدة مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ومؤسسة البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، ومركز شباب الهوانية- الشروق - تل ثمود مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وبندف مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختتم "طه" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي بني عدي القبلية مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك في يومي 14، و15 من الشهر نفسه.