معهد الفلك: «ليونارد» ألمع مذنب في 2021 يمر بالقرب من الأرض.. غدًا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مرور المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) غدًا على بُعد حوالي 34 مليون كيلومتر من الأرض، ثم بعد 6 أيام سيكون المذنب قريب بشكل استثنائي من كوكب الزهرة وعلى مسافة 4.2 مليون كيلومتر منه.

وقال القاضي - في بيان اليوم - إن المذنب (ليونارد) هو ألمع مذنب في عام 2021، ويظهر حاليًا بشكل لامع بحيث يمكن مشاهدته باستخدام المنظار، ويزداد لمعان المذنب خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئيًا بالعين المجردة من الأماكن الشديدة الظلمة.

وأضاف، أن الفلكي جيرج ليونارد، اكتشف المذنب في 3 يناير 2021 من مرصد "ماونت ليمون" في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأوضح أن المذنب "سيدور" في مداره حول الشمس بسرعة حوالي 254،412 كم /ساعة أو 70.67 كم/ ثانية بالنسبة إلى الأرض، ويصل إلى أقرب مسافة منها (الحضيض) في 3 يناير 2022، على مسافة حوالي 90 مليون كيلومتر، وعادة ما تكون المذنبات أكثر سطوعًا حول الحضيض.

وأكد أن الحسابات المدارية حددت أن المذنب قد أمضى الـ 35000 سنة الماضية في طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج (أبعد مسافة له من الشمس) على مسافة تبلغ حوالي 3500 وحدة فلكية (أي 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس) ويعني ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس، أي أن المذنب "ليونارد" قد يكون واحدًا من تلك الأجسام السماوية التي لا ترى إلا مرة واحدة بالعمر.