عرفه النادي يشارك في المجالس العلمية لـ«البيت المحمدي»

أعلن الدكتور عرفه النادي، الأستاذ بجامعة الأزهر، مشاركته في المجالس العلمية التي تنظمها مؤسسة البيت المحمدى، مساء السبت، بمشاركة عدد كبير من الشيوخ والعلماء والمفكرين، بحضور طلاب وتلاميذ الأزهر.

وقالت اللجنة الإعلامية بالمؤسسة إن النادي دائم المشاركة في المجالس والمحاضرات العلمية التي تنظمها المؤسسة وأكاديمية أهل الصفة، حيث يقوم بتقديم شرح جامع وافى لكافة المجالس العلمية التي يشارك فيها داخل المؤسسة.

بدوره، قال النادي خلال مشاركته في المحاضرات العلمية للبيت المحمدى الجلسة الماضية، إن المحاضرات والمجالس العلمية التى تنظمها مؤسسة البيت المحمدى لها دور مهم وكبير في نشر الفكر الصحيح، ولذلك يجب دعم هذه المجالس ومساندتها بصورة كبيرة لأنها تحمى الشباب من الأفكار الضالة.

وتواصل مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة د. محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

يعمل رواق التصوف على استئناف حلقاته العلمية بين الحين والآخر في زمن كورونا على أيدى أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.

وتقوم الدراسة داخل البيت المحمدي على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وتتمثل مراحل الدراسة بالرواق في 4 مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين.