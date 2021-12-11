السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة شخص بكفر شكر فى القليوبية

جثة شخص
جثة شخص

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل، لقى مصرعه بإحدى الأراضى الزراعية في أحد الطرق الفرعية بقرية الشقر دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أحد الأهالي على جثة شخص بطريق فرعي وسط الزراعات بقرية الشقر دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحثي وانتلقت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور أحد الأهالي أثناء عبوره بأحد طرق الزراعات الفرعية بقرية الشقر دائرة المركز، على جثة "ج أ ض"، عامل بطابونة، 57 سنة، مشنوقًا بواسطة قطعة ملابس مربوط أحد أطرافها برقبته والطرف الآخر بشجرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة.

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