السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفيظ دراجى: محمد صلاح أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية

صلاح
صلاح

قال الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، إن مواجهة مصر والجزائر كانت المقياس لقوة المنتخبين في كأس العرب، مضيفا أن الكارت الرابح لمنتخب مصر في كأس العرب هو جراءة كيروش في اختياراته للمباريات ومنح الفرص للكثير من اللاعبين.

وأضاف دراجى خلال حواره مع الإعلامية فرح على ببرنامجها الإذاعي "جالى فى منطقتى"، والمذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، تردد ٩٣.٧، أن كيروش يبعث رسائل للاعبي المنتخب الأساسيين بضرورة القتال من أجل البقاء مع الفريق، لافتًا إلى أن كيروش أعاد الروح لمنتخب مصر وبدأ في استعادة الهوية الغائبة منذ سنوات.

وأكد حفيظ دراجى أن محمد صلاح الأفضل في العالم هذا العام بلا منازع ولم أقصد القسوة عليه سابقا ولكنه ليس الأفضل في ترشيحات البالون دور، قائلا: "محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية حتى لو غضب أبوتريكة".

وحول أفضل هدف فى مباريات كأس العرب، قال إن هدف احمد رفعت الأفضل في كأس العرب حتى الآن.

وبرنامج "جالى فى منطقتى"، تقدمه الإعلامية فرح علي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، تردد ٩٣.٧، السبت من كل أسبوع فى الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعة كاملة.

الجدير بالذكر أن الإعلامية فرح على حققت طوال مشوارها نجاحا فى الساحة الإعلامية وتعد من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام، ونجحت يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، فـ مميزاتها المهنية و احترامها لعقل المشاهد، كان لهما دورًا كبيرًا في انتمائها للفئة الأولى من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

حفيظ دراجي
حفيظ دراجي
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