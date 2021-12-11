غدا.. انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمعرض «فوود آفريكا»

تنطلق غداً فعاليات الدورة السادسة للمعرض التجاري الغذائي المصري "فوود افريكا" والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وذلك تحت شعار "تذوق فرص النمو"، وينظم المعرض شركة كونسبت "واي ف بي" بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديري لكل من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تفتتح فعاليات المعرض نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة لفيف من المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، فضلاً عن نائب وزير الزراعة الروسي.

وفي هذا الإطار، أوضحت داليا قابيل، مدير معرض "فوود أفريكا"، أن دورة هذا العام تأتي بعد نجاح كبير للدورات الخمس السابقة، حيث تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من خلال مشاركة 400 شركة عارضة تمثل 22 دولة عربية واجنبية منها الهند والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان والولايات المتحدة وكينيا وبولندا وباكستان وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا، فضلا عن روسيا والتي تشارك كضيف شرف بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، كما تحظى هذه الدورة بمشاركة 350 مشتري دولي وذلك من خلال التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج، وهو الأمر الذي يعكس ثقل هذا المعرض على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد انطلاق 4 فعاليات كبرى خلال المعرض هى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف و"سي فوود أفريكا" و"فريش أفريكا" بالإضافة إلى "ديتس افريكا" للتمور.

كما سيشهد المعرض خلال أيامه الثلاث عقد ندوات وورش عمل متخصصة في مجالات سلامة الغذاء والتصدير إلى أفريقيا وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال الغذاء والتعبئة والتغليف والحلول الرقمية في قطاع الغذاء، فضلاً عن استعراض خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية.

ولفتت قابيل إلى أنه روعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المعرض من حيث إتاحة توسعات بين الممرات وتوفير أدوات التعقيم والتهوية بجميع صالات العرض وأجهزة قياس درجة الحرارة.