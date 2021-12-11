مجلس الوزراء: 5284 شكوى وطلبا بقطاع التعليم خلال نوفمبر

تعاملت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة، مع الشكاوى والطلبات المسجلة بقطاع التعليم على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي وصلت إلى 5284 شكوى وطلبا خلال شهر نوفمبر، كل في مجال اختصاصه، والتي تضمنت شكاوى وطلبات من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة في نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، وكذا شكاوى المواطنين المتضررين من المصروفات الدراسية ببعض المدارس، خاصة المدارس الدولية أو الخاصة، أو الكليات، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات، وأيضا ادعاء البعض صعوبة بعض المناهج الدراسية للعام الحالي.

وفي مجال خدمات الاتصالات والبريد، فقد تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2508 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث تلقت الوزارة 1440 شكوى وطلبا بشأن إحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، أو إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

إلى جانب ذلك، فقد تلقت الوزارة 321 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، بالإضافة إلى 472 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول، فضلا عن 156 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين يطالبون فيها بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وقال الدكتور طارق الرفاعي : قامت الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير أفضل استجابات ممكنة؛ نظراً لأهمية قطاع الاتصالات في حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بمجال الموارد المائية والري، فأشار مدير المنظومة إلى انتهاء وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 706 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 109 مواطنين بشأن التعديات والمخالفات أو الاستيلاء على حرم المجاري المائية، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات، كما تم حسم وإزالة أسباب 105 شكاوى بشأن التضرر من تهالك أو عدم تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.

إلى جانب ذلك، فقد تم حسم وإزالة أسباب 92 شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري، كما استجابت أجهزة الوزارة لشكاوى وطلبات تبطين وتأهيل 30 مجرى مائيا ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل المجاري المائية ورد بشأنها بعض الشكاوى والاستغاثات، بعدد من محافظات الجمهورية.