السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازته 10 كيلو هيروين بقصد الاتجار

حبس عاطل
حبس عاطل

جددت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم الشرطة، لمزاولة نشاط في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذا من دائرة القسم مسرحاً في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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