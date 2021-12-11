السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم بقتل شهيد «لقمة العيش» بقنا

المتهم
المتهم

قررت النيابة العامة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل شهيد لقمة العيش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكان قد مثل المتهم جريمته بحضور أعضاء من النيابة العامة والمباحث الجنائية.

وكان اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من الرائد محمد امبابي، رئيس وحدة مباحث نجع حمادي، يفيد ضبط، ح . ف، مقيم بقرية الرحمانية قبلي، يبلغ من العمر 34 عامًا، لإتهامه بقتل الطفل، حسين عبدالله، بغرض سرقة 300 جنيهًا أموال التحصيل اليومي من عمل الطفل في بيع الخضرة والجرجير.

وكشفت أجهزة الأمن بمركز شرطة نجع حمادي، الغموض وتبين أن المجني عليه قد لقي مصرعه على يد عاطل أخر، أثناء عودته من عمله، حيث حاول المتهم سرقة أموال التحصيل اليومي، بعد انتهاء الطفل الصغير من بيع الجرجير والخضرة في شوارع نجع حمادي، فقاومه حفاظًا على مكسبه اليومي الذي جمعه، فقام بذبحه والاستيلاء على أمواله.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، ملابسات وغموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، مذبوحًا بسلاح أبيض بالقرب من قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي المحافظة.

وكان اللواء مسعد عبد الجليل أو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة حسين عبدالله إبراهيم، 13 عامًا، مقيم بقرية القصر بشرق نيل مدينة نجع حمادي، وبها طعنات نافذة في الجسم، وذلك في أحد الشوارع القريبة من قرية المصالحة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى بهجورة التكاملي.

وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، وبدأت وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي بقيادة الرائد محمد امبابي، في التحري حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة التي عثر فيها على الجثة مباشرًة، ليبدأ رجال الأمن في فك خيوط الجريمة.

وكشفت أجهزة الأمن بمركز شرطة نجع حمادي، الغموض وتبين أن المجني عليه قد لقي مصرعه على يد عاطل أخر، أثناء عودته من عمله، حيث حاول المتهم سرقة أموال التحصيل اليومي، بعد انتهاء الطفل الصغير من بيع الجرجير والخضرة في شوارع نجع حمادي، فقاومه حفاظًا على مكسبه اليومي الذي جمعه، فقام بذبحه والاستيلاء على أمواله.

فيما قد حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

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