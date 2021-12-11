وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي بترحيل جزء من منهج الترم الأول إلى منهج الترم الثاني.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ “الدستور”: "استكمال المناهج وتسلسلها موضوع نعلنه أثناء إجازة منتصف العام.

وأضاف أن كل ما يتردد مجرد اجتهادات، مشيرا إلى أنه لا يوجد ترحيل للمناهج من التيرم الأول للثاني وكل التفاصيل الخاصة بالمنهج سوف تعلن قريبا.

وناشد وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.