السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

طارق شوقي
طارق شوقي

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي بترحيل جزء من منهج الترم الأول إلى منهج  الترم الثاني.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ “الدستور”: "استكمال المناهج وتسلسلها موضوع نعلنه أثناء إجازة منتصف العام.

وأضاف أن كل ما يتردد مجرد اجتهادات، مشيرا إلى أنه لا يوجد ترحيل للمناهج من التيرم الأول للثاني وكل التفاصيل الخاصة بالمنهج سوف تعلن قريبا.

وناشد وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.

البريد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي البري أولياء الأمور الشائعات المديريات التعليمية أجازة منتصف العام الصف الرابع الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية فى 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية