رئيس كرواتيا ينتقد زيارة رئيس وزرائه إلى أوكرانيا

وصف الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، زيارة رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش إلى أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات مع روسيا بأنها "خداع صريح"، مضيفا أن بلينكوفيتش "سيفر إلى بروكسل إذا ساءت الأمور"، طبقا لما ذكره موقع "يوراكتيف/بروكسل" الإخباري.

وقال بلينكوفيتش، في مدينة "لفيف" الأوكرانية، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين "عززت تلك الزيارة إلى أوكرانيا الصداقة بين كييف وزغرب، لكن تلك العلاقة ليست بأي حال من الأحوال موجهة ضد روسيا".

وأضاف بلينكوفيتش أن كرواتيا وروسيا حافظتا على حوار سياسي وتعاون اقتصادي.

وكان وزير الزراعة الروسي، دمتري باتروشيف قد ذكر في الثالث من ديسمبر الجاري أنه بعد الجلسة العاشرة للجنة الكرواتية الروسية الحكومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، كانت كرواتيا واحدة من "الشركاء الرئيسيين" لروسيا في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف باتروشيف أن روسيا وكرواتيا حققتا أعلى مستوى من التعاون ، في مجالات الطاقة والغاز بشكل خاص والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

ومن جانبه قال بلينكوفيتش في لفيف إن كرواتيا ستساعد أوكرانيا في تحقيق أولويتين رئيسيتين - وهما إعادة دمج أراضيها المحتلة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل سلمي.

وأجرت أوكرانيا وكرواتيا مشاورات سياسية على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، لتنسيق مجالات التعاون المشترك بينهما، وذلك قبل أن تتولى كرواتيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم "اتفقنا على تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون العملي في مجالي الاقتصاد والطاقة".



وأعرب الجانب الأوكراني عن امتنانه لكرواتيا لدعمها المستمر لمواجهة روسيا، خاصة إعادة تأهيل الجرحى من الجنود الأوكرانيين، وأشار إلى ضرورة الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

من جانبها، أكدت كرواتيا - مجددًا - دعمها لمسار أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي والأوروبي - الأطلسي، وتم الاتفاق على إجراء مفاوضات بشأن أولويات رئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي في عام 2020 وإعداد قمة الشراكة الشرقية القادمة.