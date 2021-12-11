السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر في حملة أمنية بسوهاج

الحشيش
الحشيش

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة حيث تم ضبط 10 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 50 جرامًا 12 قرص تامول المخدر، وسيجارة حشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وقدره 175 جنيهًا حيازة عامل ومقيم دائرة مركز المراغة.

واعترف المتهم بعد ضبطه بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط 24 لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 19 جرامًا ومبلغ مالي وقدره 750 جنيه وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم دائرة قسم جرجا والمسجل شقى خطر سرقة بالإكراه نشاط مستمر والسابق اتهامه في عدة قضايا متنوعة ما بين سرقات متنوعة سلاح بدون ترخيص.

كما اعترف بحيازته  للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط 28 قرص تامول المخدر ومبلغ مالي وقدره 1175 جنيه، وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم دائرة مركز أخميم وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 3 جرام، ولمبة بداخلها جرام لمادة الشابو المخدر حيازة المتهم عامل ومقيم دائرة قسم أفاد وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته  للمضبوطات بقصد التعاطي.

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