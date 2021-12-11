السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى

جريدة الدستور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس سيدتين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة استكمال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (سيدتين "إحداهما تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمتين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة الإنترنت عن طريق إنشائهما صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات - على غير الحقيقة - بمواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في الإيقاع بضحاياهما وزعمهما امتلاكهما مبالغ مالية وترغبان في إرسالها للبلاد بقصد استثمارها في مجال التجارة أو التبرع بها في أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح، وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولاستلامها يجب إيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما (2 جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 3 هواتف محمول- مبلغ مالي)، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، كما تم التوصل لأحد الضحايا والذى أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين والاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

حبس نيابة نصب احتيال سيدتين

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