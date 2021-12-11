السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 33 قطعة سلاح وتنفيذ 1035 حكمًا قضائيًا بسوهاج

جريدة الدستور

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة أستهدفت تجار المواد المخدرة والحائزين للأسلحة النارية الغير مرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتم ضبط 33 قطعة سلاح وتم تنفيذ 1035 حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، تم ضبط 3 بندقية الية وتم ضبط 8 بندقية خرطوش وتم ضبط  16 فردا، وضبط فرد خرطوش و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 33 قطعة سلاح متنوعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدا علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وترأسها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

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