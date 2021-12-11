السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق للجنايات بتهمة سرقة سيدة بالإكراه فى الوايلى

جريدة الدستور

أدلي سائق متهم بسرقة سيدة بالإكراه أمام نيابة الوايلى، بأنه حال ركوب المجني عليها سيارته شاهدها تضع مبلغًا ماليًا داخل حقيبتها فاختمر فى ذهنه سرقتها، وفور وصولها المكان الذي ترغب فى الوصول إليه هددها بسلاح أبيض وخطف منها الحقيبة وفر هاربًا.

كان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسى" لتوصيلها لمنطقة سـكنها، وقد شاهد السائق المبلغ المالي داخل الحقيبة، وحال نزولها فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالي من داخل الحقيبة ويهددها بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي وأضـاف بإنفاقـه باقى المبلغ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

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