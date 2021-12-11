التحالف الدولى يستعد لتصفية تنظيم «داعش» فى إفريقيا

ذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التي تصدر عن الجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة وإيطاليا أعلنتا الأسبوع الماضي في بروكسل، تشكيل مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا داخل التحالف الدولي لهزيمة "داعش".

يأتي ذلك بعد إعلان نهاية الدور القتالي للقوات الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في العراق.

ووفقًا للصحيفة، حذر المسئولون الأمريكيون والحلفاء من انتشار التهديد الإرهابي في إفريقيا، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول مؤخرًا إن واشنطن تدعم جهود التحالف في القارة السمراء.

ولفتت إلى أن المغرب والنيجر ستشاركان في رئاستها مع الولايات المتحدة وإيطاليا.

وقتل أكثر من 2100 شخص خلال هجمات شنها "داعش" في إفريقيا بين أكتوبر لعام 2020 وأكتوبر لعام 2021، بحسب ما قاله بلينكن خلال مقطع فيديو يوم 2 ديسمبر بعد أول اجتماع لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في يونيو إنه حث على تشكيل مجموعة عمل تركز على إفريقيا بعدما شهد "ظاهرة مقلقة" لانتشار الخلايا الإرهابية في شرقي إفريقيا ومنطقة الساحل.

وتأسس التحالف الدولي ضد "داعش" قبل حوالي سبعة أعوام، مع سيطرة التنظيم الإرهابي على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.

وطرد التحالف التنظيم الإرهابي من آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها بداية 2019، لكن الولايات المتحدة وشركاءها يقولون إن المسلحين ما زالوا يشكلون تهديدًا في كلا البلدين.

وقال بلينكن في يونيو إن الولايات المتحدة ستظل تراقب سوريا والعراق بينما تدعم زيادة التركيز على إفريقيا.

وهذا الشهر، رحب التحالف بدولة بوركينا فاسو لتصبح العضو 84 فيه.

ومن المتوقع أن تساعد مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا التحالف في بناء مؤسسات مدنية ومتزامنة مع المبادرات الحالية، بحسب وزارة الخارجية.

وجاءت أنباء تشكيل المجموعة قبل أيام قليلة على إعلان النهاية الرسمية للمهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق، الخميس الماضي.

وبالوقت الحالي، ليس متوقعًا أن يتغير عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق، وهو حوالي 2500 جندي. وقال مسئولون إن من سيبقون هناك سيضطلعون بأدوار استشارية للمساعدة في التحول إلى قوة بوقت السلم.