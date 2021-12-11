سقطت أثناء نشر الغسيل.. التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها

قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، بعد أن سقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل في البلكونة ببنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ح. ع. م"، 30 سنة، ربة منزل، جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الثانى، فاختل توازنها وسقطت على الأرض، ولقيت مصرعها، وتم نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.