السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في حملة مكبرة.. ضبط 2785 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2785 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2785 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 874 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1449 مخالفة متنوعة بينها ضبط 47 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و20 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 23 دراجة غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و325  تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 32500 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2400 جنيها مصالحات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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