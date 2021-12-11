السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 20 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلًا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 1000 جرامًا من الهيروين المخدر، و350 جرامًا من مخدر الحشيش، و110 جراما من مخدر البودر، و345 جرامًا من مخدر البانجو، و245 جرام من مخدر الاستروكس، و250 جرام هيدرو، و110 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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