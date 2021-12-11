انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت سيكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما سيكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد،، وبارد ليلًا على محافظات مصر كافة.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي سيكون ملحوظًا اليوم وغدا الأحد، حيث إنه من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة بنسب متفاوتة من 2 إلى 4 درجات مئوية، محذرًا من انخفاض في درجات الحرارة الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة بنسب من 2 إلى 5 درجات مئوية.

وتوقع "شاهين" سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري في نهاية الأسبوع، مضيفًا أن هناك شبورة مائية تتكوّن غدا في الساعات الأولى من الأحد، محذرًا السائقين والمواطنين الذين يقودون سيارتهم على الطرق السريعة، مطالبًا إياهم بتوخي الحذر، مشيرًا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء مثل حلايب وشلاتين.

وعن طقس الاثنين، أكد "شاهين" وجود شبورة كثيفة بشكلٍ ملحوظ، مع تساقط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، يصاحبها نشاط للرياح.

"درجات الحرارة اليوم السبت"

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم السبت كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 15، وفى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14، وفى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 16، وفى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 11، وفى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 14 درجة.

"درجات الحرارة غدا الأحد"

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الأحد كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 15، وفى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وفى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 16، وفى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 13، وفى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 13 درجة.

"درجات الحرارة الاثنين المقبل"

أما الاثنين المقبل ستكون درجات الحرارة كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 13، وفى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 14، وفى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 16، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 11، وفى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 13 درجة.