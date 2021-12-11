حبس المتهمون لحيازتهم 3 كيلو من مخدر الشابو بقصد الإتجار في سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حبس خليفة. خ. ع وشقيقه محمد وحسام. ع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة البلينا، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدري الشابو والحشيش، بإجمالى 3 كيلو من مخدر الشابو و150 جرام من مخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقات نارية، وذلك قبل ترويجها على العملاء باستخدام سيارة ودراجتين بخاريتين.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام 3 أشخاص من بينهم شقيقين من مركز البلينا بمحافظة سوهاج بتكون تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.