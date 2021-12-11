ديكور شتوي.. قطع أثاث متماسكة ناعمة ومريحة لفصل الشتاء

يكون بردالشتاء قارص لذلك نقترح عليك تدفئة منزلك وجعله أكثر راحة لموسم البرد، بمجموعة من الأفكار المثالية من شراء بعض قطع الاساس الشتوية أو حتى صنعها بنفسك لأن هذه العناصر ستجعل مساحتك أكثر جاذبية.

ووفقًا لموقع "momjunction" نرصد مجموعة من الديكورات الشتوية التي لا غني عنها في فصل الشتاء.

كرسي الفراشة المغطى بقطعة متماسكة مكتنزة يبدو رائعًا، إنه مريح للغاية.

يبدو الكرسي المغطى بالتريكو الوردي الساخن مشرقًا ومريحًا للغاية وسيجعل مساحتك ترحيبية أكثر.

الكرسي المغطى بحياكة مكتنزة محايدة قطعة رائعة للجلوس عليها ومظهرها غير الكامل أنيق للغاية.

كرسي مغطى باللون الأزرق الفاتح متماسك أنيق للغاية ورائع وسيكمل مساحة كلاسيكية أو ريفية.

كرسي بغطاء منسوج أبيض مكتنز وبطانية منسوجة مكتنزة وبعض الوسائد تجعل غرفة المعيشة مستوحاة من فصل الشتاء.

العثماني المربّع المنسوج هو قطعة مريحة ودافئة لوضعها أمام الرف الخاص بك.

كرسي كروشيه ملون بمقعد يشبه الكرة هو فكرة ممتعة وغريبة للتأرجح في مساحتك.

المقعد المنسوج الرائع مع الوسائد المحبوكة والبطانية المطابقة هو مكان رائع لقيلولة.

الكروشيه الرمادي الدافئ قطعة رائعة لجعل مساحتك جاهزة للشتاء.

مقعد مغربي من الكروشيه سيريح مساحتك وسيجعلها أنيقة للغاية.

سوف يجعل غطاء الكروشيه الممتع على شكل خروف أطفالك سعداء للغاية.

كرسي استرخاء عتيق رائع مع غطاء محبوك مكتنز هو كل ما تحتاجه للاسترخاء خلال الأيام الباردة

كرسي جلدي مع وسادة متماسكة بيضاء أكثر راحة ودفئًا من المعتاد.

العثماني الطويل الرمادي المنسوج بأرجل عتيقة هو قطعة رائعة لإضفاء الدفء على غرفتك وجعلها ترحيبية.

عثماني من العصر الحديث مع غطاء كروشيه باستيل فكرة رائعة لإضافة لمسة ناعمة من اللون والراحة.

يعد الكرسي الحديث الذي يعود تاريخه إلى منتصف القرن مع حياكة رمادية دافئة فكرة رائعة لجعل مساحتك ترحيبية.

الكرسي المحايد هو قطعة رائعة جدًا ومريحة جدًا للجلوس عليها.

يعد كرسي الكروشيه الرمادي الأنيق البسيط للداخل والخارج فكرة نهائية تمنحك الكثير من الراحة.

أريكة متماسكة بيضاء مع وسائد مناسبة للاسترخاء والنوم عليها.

الأريكة الخارجية المغطاة بقطعة كروشيه رائعة تبدو مريحة للغاية وأنيقة للغاية.

الكراسي المنسوجة باللون الأسود هو إضافة مثالية لغرفة المعيشة في الخريف أو الشتاء.