وفاة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر بمديرية أمن الجيزة

توفى العقيد فوزي عامر مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، نتيجة إصابته بأزمة صحية، وتقدم عددٍ من زملائه بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان عامر قد تقلد العديد من المناصب الشرطية، خلال عمله بمديرية أمن الجيزة، حتى وصل إلى منصب مفتش مباحث وسط فرقة أكتوبر، وساهم في تحقيق عدة ضربات أمنية خلال مسيرته العملية، ونجح في ضبط العديد من التشكيلات العصابية فى مدينة 6 أكتوبر، من تجار المواد المخدرة، واللصوص.