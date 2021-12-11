سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع السبت 11-12-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية خلال فترة التعاملات استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم السبت 11-12-2021، حيث بلغ سعر الدولار 15.71 جنيه بدون تغيير عن الامس، وذلك فى ظل إهتمام قطاع كبير من المتعاملين في السوق المصرفي بمتابعة معدلات الأسعار، منهم رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين لارتباط أعمالهم بأسعار الدولار مثل استيراد السلع الغذائية والمنتجات التي تعتمد عليها الأسواق المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق، كشفت عمليات تناول العملات عن استمرار معدلات السحب الطبيعية خلال التعاملات مما أحدث استقرار فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قدرة البنك المركزي المصري على إرسال كميات الدولار يومياً لجميع البنوك لتوفيرها للعملاء، لإحداث استقرار في السوق المصرفي في ظل تطببق سياسة تحرير سعر الصرف، لمواجهة السوق السوداء للعملات الاجنبية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.64 جنيه للشراء 15.74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وأيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.