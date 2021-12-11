قبل العيد.. إليك مجموعة من الأفكار لعمل شجرة كريسماس مميزة

الجميع في حيرة بشأن ديكور شجرة الكريسماس الذي يختارونه، وما هى الزخارف التي يجب صنعها؟ لكن معظمنا ينسى تغطية قاعدة الشجرة أو تزيينها أيضًا لكي تصبح “شجرة” كريسماس مميزة، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أن يتوافق ديكور قاعدة الشجرة مع نمط الشجرة بأكملها وربما ألوانها.

ووفقا لموقع digsdigs، نرصد أبرز الديكورات لعمل شجرة كريسماس مميزة من موضة شتاء 2022.

شجرة عيد الميلاد بزخارف نحاسية وسلة تخفي قاعدة الشجرة

تبدو الشجرة الملونة أكثر جمالًا في سلة مريحة.

تبدو شجرة كبيرة في سلة متوازنة ومريحة للغاية

ضع شجرتك في سلة وضع بعض السلال مع أكواز الصنوبر حولها.

ضح شجرة عيد الميلاد في سلة كبيرة وسَتمنحك شعورًا أكثر دفئًا.

شجرة في سلة موضوعة على مزلقة لإضفاء طابع ريفي.

شجرة عيد الميلاد ريفية بسيطة، لكنها كلاسيكية.

شجرة عيد الميلاد في سلة مغطاة بالفراء.

شجرة عيد الميلاد الحديثة مع أضواء في سلة.

تبدو الشجرة الجريئة في قفص ريفي مميز.

قاعدة شجرة عيد الميلاد مصنوعة يدويًا من الخشب.

يبدو الصندوق الصناعي المطلي باللون الأبيض رائعًا مع كرات الديسكو الفضية على الشجرة.

مع الحد الأدنى من الديكور، يبرز الصندوق الخشبي في الغرفة ويضيف لمسة ريفية إلى الأريكة الأنيقة المعنقة ورمية منقوشة مريحة.

إضافة الزينة باللون الأبيض والأسود مع صندوق أبيض.

شجرة جريئة للغاية في دلو من الزنك لزينة ريفية كلاسيكية.

دلو لطيف مجلفن يمكن أن يجعل شجرتك ريفيًا بعض الشيء.

شجرة ريفيّة مزينة بالخِيش في دلو مجلفن.

ستبدو الشجرة في الحمام المجلفن ريفية وعتيقة.

شجرة ريفية في دلو مجلفن.

حوض الزنك هو وسيلة لإضافة إحساس ريفي لشَجرتك.

قطعة كبيرة من الخيش لتغطية حامل الشجرة القبيح وشريط لتأمينه.

إكليل فاتح عتيق وقاعدة شجرة ملفوفة بالخيش.

تنورة شجرة عيد الميلاد الحمراء والخضراء التقليدية.

تنورة رمادية اللون مزينة بأزرار.

تنورة شجرة التنوب المزيفة يقلد الثلج.

تنورة شامبانيا مصقولة بتطريز ذهبي.

تغطية الحد الأدنى من الشجرة الخاصة بك مع بطانية دافئة متماسكة.