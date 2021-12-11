السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل العيد.. إليك مجموعة من الأفكار لعمل شجرة كريسماس مميزة

ديكورات الكريسماس
ديكورات الكريسماس

الجميع في حيرة بشأن ديكور شجرة الكريسماس الذي يختارونه، وما هى الزخارف التي يجب صنعها؟ لكن معظمنا ينسى تغطية قاعدة الشجرة أو تزيينها أيضًا لكي تصبح “شجرة” كريسماس مميزة، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أن يتوافق ديكور قاعدة الشجرة مع نمط الشجرة بأكملها وربما ألوانها. 

ووفقا لموقع digsdigs، نرصد أبرز الديكورات لعمل شجرة كريسماس مميزة من موضة شتاء 2022.

شجرة عيد الميلاد بزخارف نحاسية وسلة تخفي قاعدة الشجرة

شجرة عيد الميلاد بزخارف نحاسية وسلة تخفي قاعدة الشجرة

تبدو الشجرة الملونة في سلة حلوة ومريحة

تبدو الشجرة الملونة أكثر جمالًا في سلة مريحة.

تبدو شجرة كبيرة في سلة متوازنة ومريحة للغاية

تبدو شجرة كبيرة في سلة متوازنة ومريحة للغاية

ضع شجرتك في سلة وضع بعض السلال مع أكواز الصنوبر حولها

ضع شجرتك في سلة وضع بعض السلال مع أكواز الصنوبر حولها.

الحد الأدنى من شجرة عيد الميلاد في سلة

ضح شجرة عيد الميلاد في سلة كبيرة وسَتمنحك شعورًا أكثر دفئًا.

07a شجرة في سلة موضوعة على مزلقة لإضفاء طابع ريفي

 شجرة في سلة موضوعة على مزلقة لإضفاء طابع ريفي.

شجرة عيد الميلاد ريفي بسيطة ولكنها كلاسيكية. livelaughrowe.com

شجرة عيد الميلاد ريفية بسيطة، لكنها كلاسيكية.

شجرة عيد الميلاد في سلة مغطاة بالفراء

شجرة عيد الميلاد في سلة مغطاة بالفراء.

شجرة عيد الميلاد الحديثة مع أضواء في سلة

شجرة عيد الميلاد الحديثة مع أضواء في سلة.

تبدو الشجرة الجريئة في قفص ريفي حلوة وليست كثيرًا

تبدو الشجرة الجريئة في قفص ريفي مميز.

قاعدة شجرة عيد الميلاد مصنوعة يدويًا من الخشب

قاعدة شجرة عيد الميلاد مصنوعة يدويًا من الخشب.

يبدو الصندوق الصناعي المطلي باللون الأبيض رائعًا مع كرات الديسكو الفضية على الشجرة

يبدو الصندوق الصناعي المطلي باللون الأبيض رائعًا مع كرات الديسكو الفضية على الشجرة.

مع الحد الأدنى من الديكور ، يبرز الصندوق الخشبي في الغرفة ، ويضيف لمسة ريفية إلى الأريكة الأنيقة المعنقة ورمية منقوشة مريحة

مع الحد الأدنى من الديكور، يبرز الصندوق الخشبي في الغرفة ويضيف لمسة ريفية إلى الأريكة الأنيقة المعنقة ورمية منقوشة مريحة.

تبدو الحلي بالأبيض والأسود أنيقة مع صندوق أبيض

إضافة الزينة باللون الأبيض والأسود مع صندوق أبيض.

شجرة جريئة للغاية في دلو من الزنك لإطلالة ريفية كلاسيكية

شجرة جريئة للغاية في دلو من الزنك لزينة ريفية كلاسيكية.

دلو لطيف مجلفن يمكن أن يجعل شجرتك ريفيًا بعض الشيء

دلو لطيف مجلفن يمكن أن يجعل شجرتك ريفيًا بعض الشيء.

شجرة ريفية مزينة بالخيش في دلو مجلفن

شجرة ريفيّة مزينة بالخِيش في دلو مجلفن.

ستبدو الشجرة في الحمام المجلفن ريفية وعتيقة

ستبدو الشجرة في الحمام المجلفن ريفية وعتيقة.

توافد شجرة ريفية في دلو مجلفن

شجرة ريفية في دلو مجلفن.

حوض الزنك هو وسيلة لإضافة إحساس رث وريفي لشجرتك

حوض الزنك هو وسيلة لإضافة إحساس ريفي لشَجرتك.

قطعة كبيرة من الخيش لتغطية حامل الشجرة القبيح وشريط لتأمينه

قطعة كبيرة من الخيش لتغطية حامل الشجرة القبيح وشريط لتأمينه.

إكليل فاتح عتيق وقاعدة شجرة ملفوفة بالخيش

إكليل فاتح عتيق وقاعدة شجرة ملفوفة بالخيش.

9342700410 شجرة تقشر الثلج

تنورة شجرة عيد الميلاد الحمراء والخضراء التقليدية.

تنورة رمادية اللون مزينة بأزرار

تنورة رمادية اللون مزينة بأزرار.

تنورة شجرة التنوب المزيفة يقلد الثلج أسفل شجرة عيد الميلاد البيضاء

تنورة شجرة التنوب المزيفة يقلد الثلج.

تنورة شامبانيا مصقولة بتطريز ذهبي

تنورة شامبانيا مصقولة بتطريز ذهبي.

تغطية الحد الأدنى من الشجرة الخاصة بك دون الديكور مع بطانية دافئة متماسكة

تغطية الحد الأدنى من الشجرة الخاصة بك مع بطانية دافئة متماسكة.

الجميع في حيرة شجرة الكريسماس الأسلوب الأفضل قاعدة الشجرة تزيينها ضروري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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