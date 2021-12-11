الولايات المتحدة تبيع 18 مليون برميل من النفط من احتياطياتها

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17 ديسمبر الجاري، في إطار خطة سابقة في محاولة لخفض أسعار البنزين.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية للتصدي لارتفاع تكلفة الوقود.

ويحاول البيت الأبيض معالجة مخاوف الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم على الرغم من أنه لا توجد لدى الرئيس أدوات لمواجهة أسعار النفط الخام، وهي سوق عالمية تتأثر بالعديد من العوامل.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات مسجلة أكثر من 86 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، لكنها تراجعت 13% تقريبا فيما بعد وذلك إلى حد ما نتيجة الإعلان الأمريكي وظهور سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي أدت إلى تقويض السفر في جميع أنحاء العالم.

وأغلق مؤشر برنت القياسي على 75.15 دولارا للبرميل .

ويبلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.33 دولار للجالون، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، وذلك طبقا لجمعية السيارات الأمريكية. وبلغت الأسعار ذروتها في أوائل نوفمبر تشرين الثاني مسجلة 3.42 دولار للجالون.

وتمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا. ويبلغ مخزونها الحالي عند أدنى مستوياته منذ عام 2003.

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتصال له مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز بعد توليه المنصب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بايدن في تغريدة على "تويتر": "اليوم تحدثت مع المستشار الألماني أولاف شولتز لتهنئته بمناسبة تعيينه في المنصب".

وأضاف بايدن: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معًا على مجمل التحديات العالمية، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي للتعامل مع الحشد العسكري الروسي المزعزع للاستقرار على حدود أوكرانيا".

يذكر أن أولاف شولتز أدى اليمين مستشارًا جديدًا لألمانيا في 8 ديسمبر الجاري، حيث حل محل أنجيلا ميركل التي ترأست الحكومة خلال 16 سنة.

ويأتي اتصال بايدن مع شولتز على خلفية التوترات حول أوكرانيا، وكان بايدن قد أجرى اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الوضع، وهدد بفرض عقوبات على روسيا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا، فيما رفض بوتين الاتهامات الغربية لروسيا ولفت الانتباه إلى تصرفات الجانب الأوكراني.