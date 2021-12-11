ألمانيا : 53697 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و477217 بعد تسجيل 53697 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 105506 بعد تسجيل 510 وفيات جديدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل أربع إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون على الرغم من أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس في جنوب ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج القول إن ثلاثة من المصابين عادوا من رحلة عمل من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الماضي، والشخص الرابع هو أحد أفراد عائلة أحد العائدين.

وأضاف أن الحالات الأربعة ظهرت عليهم أعراض معتدلة وكانوا في الحجر الصحي.

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أكدت السبت الماضي، تسجيلها أول إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.