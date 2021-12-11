حفل الفنانة السورية «بتول» على مسرح الجمهورية.. الليلة

تستقبل القاعة الكبري بمركز المؤتمرات، التابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم السبت، حفل فني موسيقي، ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، بمشاركة كل من: صوليست سوبرانو جاكلين رفيق، التينور إلهامي أمين، وعازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين، وقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويتضمن الحفل مقطوعات من بينها A Ceremony of Carols أو "حفل الترانيم"، للموسيقي البريطاني بنجامين بريتن.

وبحسب الفنانة منال محيي الدين: تم كتابة هذا العمل في عام 1942 عندما كان المؤلف الإنجليزي بنيامين بريتن يبلغ من العمر 29 عامًا. إنه أحد أكثر أعمال المؤلف شهرة والأداء على نطاق واسع، لا سيما في موسم عيد الميلاد. تم عرض هذا العمل في الأصل من قبل كورال نسائي ثم تمت مراجعته ونشره لاحقًا كعمل للكورال والهارب.

تم تأليف هذا العمل خلال خمسة أسابيع قضاها بريتن في السفر بالسفن من نيويورك إلى إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية. أثناء الرحلة توقفت السفينة في هاليفاكس، نوفا سكوتيا، حيث اشترى بريتن كتابًا عن شعر القرون الوسطى. كانت القصائد من هذا الكتاب، جنبًا إلى جنب مع الترانيم الجريجورية وغيرها من الشعر الممتد من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر في إنجلترا، مصدر إلهام لحفل ترانيم، والذي يتضمن سردًا لعيد الميلاد بالإضافة إلى إشارات إلى إعادة ولادة الربيع. كان العمل مبتكرًا من نواحٍ عديدة، مثل استخدام الهارب كأداة مصاحبة وحيدة لعمل كورالي كبير.

ــ الفنانة "بتول" على مسرح الجمهورية

في سياق متصل، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء نفس اليوم، حفل تحييه الفنانة السورية "بتول"، بقيادة الدكتور علاء ياسين.

ويتضمن الفاصل الأول من الحفل: موسيقى دكتور علاء ياسين: القلب الدافي - كل الناس عشقاكي يا مصر - ألف ليلة وليلة - ميدلي ملحم بركات - إسمك بشرفني - إسمعوني - أهو دا اللي صار - قديش كان في ناس.

بينما يتضمن الفاصل الثاني من الحفل أغنيات: أنساك - قلبي الملهوف - عايزة معجزة - قل للمليحة ــ قدك المياس - مليت الهوى - خلي كلامي - نهاية البرنامج أغنية كل الناس عشقاكي يا مصر.

وفي الثامنة مساء اليوم أيضا، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل يحييه كورال فريق قلب داود. حيث يقدم الفريق باقة من أجمل ترانيم أعياد الميلاد، من بينها: محلاكي يا مريم، ميدلي الكنيسة، خلينا نكون أحباب، ترنيمة أصليلة، ترنيمة قامت الملكة وغيرها.