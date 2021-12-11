السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يجرى أول اتصال هاتفى مع المستشار الألمانى الجديد

بايدن
بايدن

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتصال له مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز بعد توليه المنصب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال بايدن في تغريدة على "تويتر": "اليوم تحدثت مع المستشار الألماني أولاف شولتز لتهنئته بمناسبة تعيينه في المنصب".

وأضاف بايدن: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معًا على مجمل التحديات العالمية، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي للتعامل مع الحشد العسكري الروسي المزعزع للاستقرار على حدود أوكرانيا".

يذكر أن أولاف شولتز أدى اليمين مستشارًا جديدًا لألمانيا في 8 ديسمبر الجاري، حيث حل محل أنجيلا ميركل التي ترأست الحكومة خلال 16 سنة.

ويأتي اتصال بايدن مع شولتز على خلفية التوترات حول أوكرانيا، وكان بايدن قد أجرى اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الوضع، وهدد بفرض عقوبات على روسيا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا، فيما رفض بوتين الاتهامات الغربية لروسيا ولفت الانتباه إلى تصرفات الجانب الأوكراني.

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