السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة اللبنانى: مهتمون بمشاركة روسيا فى تطوير حقول النفط والغاز

وليد فياض
وليد فياض

قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن بلاده مهتمة بمشاركة شركات روسية في مناقصة لتطوير حقول النفط والغاز البحرية.

 

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن فياض أن "هناك مشاريع حفر وإنتاج ونرحب بمشاركة الشركات الروسية خاصة تلك التي تدعمها الدولة الروسية".

وأضاف أن الجولة الثانية من مناقصة التنقيب والحفر، ستستمر حتى 15 ديسمبر 2022، وأشار إلى أنه سيكون مفيدا للغاية إذا أبدت شركات كبيرة مثل "غازبروم"، و"روس نفط" اهتمامها وقدمت مقترحاتها للبنان.

وأبدى الوزير اللبناني استعداده لمناقشة مقترحات الجانب الروسي "في أي وقت"، قائلا إنه مستعد على وجه الخصوص لزيارة موسكو لبحث عدد من المشاريع التي يمكن أن تشارك فيها الشركات الروسية، إذا تمت دعوته من قبل السلطات الروسية.

وكان وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب أعلن الشهر الماضي أن بيروت تلقت وعودا من روسيا بتشجيع الشركات الروسية على العمل والاستثمار في لبنان خاصة في مجال ترميم مرفأ بيروت ومشاريع الطاقة الكهربائية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، السيطرة على حريق مستودع حماس للذخيرة في مخيم برج الشمالي.


وأشارت الأنباء إلى أن 13 قتيلا حصيلة أولية جراء الانفجار.

من جانبه، كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان  الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف عن مستودع الذخيرة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

وأشارت التقارير إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على إخلاء الجرحى جراء انفجار مستودع للذخيرة.

ويواصل الجيش اللبناني تطويقه منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة

وكان قد أفاد مصدر فلسطيني، بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، موضحًا أن حريق نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجار.

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