البنتاجون يرفض التعليق على أنباء حول تدريبات مع إسرائيل لمهاجمة إيران

رفض المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، تأكيد التقارير حول نية الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة من أجل الاستعداد لضربات مشتركة على المنشآت النووية في إيران.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الموضوع: "لا أنوي التطرق إلى التفاصيل الدقيقة حول التدريبات ولا توجد أي فعاليات خاصة بالتدريبات لأعلن عنها اليوم".

وأكد كيربي مع ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحثا الخميس في واشنطن الاستعداد العسكري لمواجهة إيران.

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل يوم الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.

وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتفاوض مباشرة مع إيران بشأن البرنامج النووي لطهران، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي.

وحسب "رويترز"، قال روبرت مالي، إن "الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين بخصوص البرنامج النووي لطهران"، واصفا ذلك "بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد".

وأضاف أن "إيران لم تأت بمقترحات بناءة في المفاوضات السابقة، بل وتراجعت عن تنازلات قدمتها".

وفي غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".