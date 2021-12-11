«وزير التعليم» يعلق على تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تلقيه استفسارا حول تصريحات منسوبه إليه تثار عن أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مختلف يقیس مستوى الفهم العميق للطالب وأنه لن يحصل أحد على 90% كما حصل في العام السابق وأن الأول علي الجمهورية هذا العام لن يتعدی ال70%، حيث أكد وزير التعليم، أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة.

واضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا نصا ،"وصل إلى التساؤل المرفق وهو كاذب تماما ولا أساس له ولم نقله في أى مكان".

وكان قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2023، ليكون النظام علمي وأدبي فقط، مع دمج علمي علوم ورياضة في شعبة واحدة.

واختتمت أول أمس، تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي امتحان شهر ديسمبر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تصحيح الإمتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021 .

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وكان قد بدأ العام الدراسي 2021 /2022 يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021 /2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م .