تفاصيل جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرارات ١٤ فبراير لعام ٢٠٢١ الخاصة بالدبلومة الأمريكية سارية كما هي.

وأضاف الوزير بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، :" ولم تتحدث الوزارة عن إعادة الاعتراف بامتحان ال ACT على الاطلاق وقد توقف الاعتراف بها منذ ١٥ أغسطس الماضي ويظل الأمر كما هو حتى الأن".

وتابع شوقي أن: الوزارة هي المصدر "الأوحد" للمعلومات في هذا الصدد.

واستكمل:" كذلك كافة أمور فصل التنسيق بين شهادات ال SAT و ال ACT عن ال EST فهى من شأن التعليم العالي وليس التربية والتعليم".



واختتم أن تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) أول أمس الخميس، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي :

- يتم وضع الإمتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.