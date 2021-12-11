وزير التعليم ينفى تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مايثار حول صدور الوزارة قرارا بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين، لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب المدارس بالتزامن مع الطقس السيئ.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": "تسير الدراسة في المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول المعلن وتتم الامتحانات في المواعيد المعلنة".

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه لا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن أي معلومة خلاف هذا هىي كاذبة.

واختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) أول أمس الخميس، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.